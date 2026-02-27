A1 Milano-Napoli, previste chiusure notturne: ecco dove

Provvedimento adottato per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree

La comunicazione

Napoli.  

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: 

Dalle 21:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 marzo, sarà chiusa la stazione di Caianello, in entrata e in uscita. 

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Vittore o di Capua.

Dalle 21:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 marzo, sarà chiusa la stazione di Capua, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Santa Maria Capua Vetere o di Caianello.

Dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 6:00 di giovedì 5 marzo, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in entrata e in uscita. 

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Santa Maria Capua Vetere o di Caserta sud.

Dalle 21:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capua o di Caserta nord.

