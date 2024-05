Ruba un bracciale in una nota boutique: rintracciata e denunciata Bloccata dalla polizia subito dopo il furto

A seguito della denuncia di furto sporta dalla titolare di una nota boutique di Capri, gli agenti del commissariato di zona hanno immediatamente esperito un’attività di indagine che ha consentito, in tempi record, di identificare l’autrice del gesto attraverso la visione dei video acquisiti dai sistemi di videosorveglianza, difatti, gli operatori hanno potuto notare che una donna, dopo aver acquistato un articolo, ha misurato un bracciale in ottone del valore di 500 euro e, approfittando della distrazione della commessa, lo aveva fatto scivolare all’interno della sua borsa, per poi allontanarsi.

I poliziotti hanno successivamente accertato che, la donna, aveva effettuato il pagamento presso la boutique mediante sistema “tax free” e, pertanto, avendo consegnato il proprio documento di riconoscimento all’esercente commerciale ha consentito, dunque, agli operatori di ottenere la propria anagrafica.

Gli agenti, poco dopo, hanno rintracciato la turista statunitense, responsabile del furto, presso una struttura ricettiva dell’isola, dove, dopo essere stata identificata e trovata in possesso del bracciale sottratto, è stata denunciata all’autorità giudiziaria per furto con destrezza; mentre, il monile è stato riconsegnato all’ avente diritto.