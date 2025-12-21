Controlli a movida Castellammare e Gragnano, multe e denunce Nel mirino anche il delivery

Controlli dei carabinieri alla movida di Castellammare e a Gragnano, Napoli. I militari hanno identificato 493 persone e controllato 169 veicoli. Durante i controlli al codice della strada due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. Controlli anche al codice della strada con il delivery nel mirino. I carabinieri hanno elevato 58 contravvenzioni in totale. Tra queste 10 per le modifiche delle caratteristiche costruttive del mezzo: bauletti coibentati e contenitori di pizze ben saldati sull'estremità del sellino. Lavori di design abusivi che non rispettano le norme sulla sicurezza mettendo a rischio chi guida un mezzo a due ruote. Non sono mancati i controlli antidroga con 14 ragazzi segnalati alla prefettura perché trovati con modiche quantità di sostanza stupefacente. Tre le fessure di un muretto, infine, i carabinieri hanno trovato 20 grammi di cocaina pronta per essere venduta al dettaglio.