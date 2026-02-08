Crolla parete di Palazzo Davalos: non ci sono feriti A Procida: "Parte in disuso da almeno una cinquantina di anni"

Questa mattina intorno alle 9.30 si è verificato il crollo di una parete della ex Caserma delle Guardie a Palazzo d'Avalos, nell'isola di Procida. La struttura, danneggiata da tempo, si erge nella parte destra rispetto al cortile di ingresso del Palazzo; il sindaco di Procida (Napoli) Dino Ambrosino ricorda che "era in disuso da almeno una cinquantina di anni e nella parte sottostante c'era una zona di interdizione delimitata dai paletti".

Al momento del crollo Palazzo d'Avalos era chiuso. Non si registrano feriti. "Nelle prossime ore - fa sapere Ambrosino - i tecnici e una ditta incaricata eseguiranno un sopralluogo per capire il da farsi. La struttura che ha ceduto è una costruzione dell'800, chiaramente vincolata. Difficile immaginare la sua demolizione, così come è assai complessa la ristrutturazione. Di sicuro occorre intervenire nella ridefinizione delle zone interdette con un rinforzo delle barriere, per consentire un passaggio in sicurezza nel cortile di ingresso".