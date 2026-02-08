Napoli, a Palazzo Reale il Tour dei trofei della Coppa Davis Farà tappa nella reggia partenopeafino al 10 febbraio

Ancora eventi ed iniziative in uno dei luoghi iconici della città di Napoli. Dopo la presentazione della prestigiosa America’s Cup, nel teatro di Corte di Palazzo Reale altri due trofei internazionali, saranno esposti al Palazzo Reale di Napoli.

Si tratta della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup conquistati rispettivamente dalle squadre italiane maschili e femminili al termine dello scorso anno.

Il Trophy Tour 2026, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha preso il via a gennaio, farà tappa nella reggia partenopea dall’8 al 10 febbraio.

I visitatori del Palazzo potranno ammirare i trofei nell’Ambulacro del Palazzo, in cima allo Scalone d’Onore, dalle 17.00 di domenica 8 febbraio alle 17.00 di martedì 10 febbraio.

È già prevista una folta partecipazione delle scuole di tennis napoletane i cui ragazzi saranno fieri di scattarsi un selfie con i trofei conquistati dai loro beniamini, accolti dal presidente del comitato regionale FITP Angelo Chiaiese.

Tiziana D'Angelo: onorati di esporre questi prestigiosi trofei

“Ci onora la possibilità di esporre questi prestigiosi trofei al Palazzo Reale, che ormai è tornato ad essere un luogo simbolo della città di Napoli – ha affermato la direttrice delegata Tiziana D’Angelo – È la seconda volta, dall’inizio dell’anno, che un importante trofeo varca la soglia del nostro museo dopo la presentazione della America’s Cup. La coppa Davis e la Billie Jean King Cup oltretutto sono state vinte dalle nostre rappresentative nazionali e questo gli attribuisce un valore aggiunto”.