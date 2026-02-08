Grandi eventi a Napoli, Bellelli: occasione per turismo enogastronomico Così il presidente regionale della Coldiretti, Ettore Bellelli

Arriverà il mondo? “Sì e dobbiamo farci trovare pronti”. In vista dei grandi eventi attesi a Napoli il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli, accende i riflettori sull'importanza di queste occasioni anche per far conoscere le eccellenze agroalimentari regionale.

Dall'America's cup a Napoli capitale dello sport, tanti i turisti attesi. La possibilità di far conoscere un prodotti e realtà spesso uniche, per caratteristiche e qualità.

Non solo Napoli, però. “I prodotti agroalimentari sono un grande attrattore turistico, così come tutte le bellezze architettoniche e paesaggistiche. E noi abbiamo delle eccellenze agroalimentari che il mondo ci indivia, dobbiamo presentarle agli ospiti con proposte attrattive, ma soprattutto che servano a veicolare da Napoli i turisti nelle aree interne e costiere della nostra regione. Un'opportunità per far conoscere le nostre produzioni e un paesaggio meraviglioso, di cui la Campania è custode e di cui può vantarsi”.

Le attese in Campania

“Ci aspettiamo sicuramente la presa d'atto che serve meno burocrazia, abbiamo bisogno di risposte rapide e certe perché l'agricoltura si evolve in maniera molto veloce”.

Le nuove tecnologie ed i giovani in agricoltura

“Dobbiamo e vogliamo essere molto più attrattivi per quanto riguarda il lavoro per i giovani. Spesso le nuove generazioni si sono allontante dal mondo agricolo, che invece oggi è cambiato. Oggi - conclude il presidente di Coldiretti Campania - c'è tanta tecnologia in questo settore che serve a migliorare quelle che sono le condizioni di vita dei dipendenti e le perfomance produttive delle aziende, ma soprattutto a rendere molto più sostenibile dal punto di vista ambientale l'attività agricola”.