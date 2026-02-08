Ha finalmente riaperto, diverse settimane dopo la frana, via Agnano agli Astroni

È stata riaperta al transito veicolare e pedonale via Agnano agli Astroni, nel tratto precedentemente interessato dall'evento franoso dello scorso novembre.
Dopo mesi di chiusura forzata, necessaria per garantire l'incolumità pubblica, si sono conclusi gli interventi di somma urgenza. L'operazione ha visto l'impiego di squadre specializzate nel rimuovere i terreni movimentati, nel taglio della vegetazione sporgente, nella rimozione dei detriti che minacciavano la sede stradale. A darne notizia, in una nota, Palazzo San Giacomo.
"Con la riapertura odierna cessa il dispositivo di traffico temporaneo che deviava i flussi su via Provinciale San Gennaro, ripristinando il collegamento diretto tra la zona delle Terme e il resto del quartiere sebbene in un solo senso di marcia", come fanno sapere da palazzo di città. Una buona notizia per i residenti dopo mesi di disagi.