San Giovanni a Teduccio: sorpreso con la droga. La Polizia arresta un 41enne Cocaina del peso di circa 10 grammi

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, nel transitare in corso San Giovanni, all’angolo con piazza San Giovanni Battista, hanno controllato un uomo che, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro, poiché il prevenuto è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa 10 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.