McTominay dolorante: è in dubbio per la Coppa Italia McFratm ha una tendinopatia che gli provoca dolore al gluteo: a rischio gara contro iL Como

Incerta la presenza di Scott McTominay nei quarti di finale di Coppa Italia in programma martedì contro il Como. Il centrocampista scozzese è uscito acciaccato nell’intervallo della sfida di ieri a Genova, vinta dal Napoli, a causa di una tendinopatia agli ischiocrurali che da tempo gli provoca dolore a gluteo e coscia.

Nonostante la voglia di tornare subito in campo, lo staff medico e l’allenatore Antonio Conte potrebbero decidere di concedergli un turno di riposo in Coppa Italia, così da preservarlo in vista della doppia sfida di campionato contro Roma e Atalanta. In questo scenario, sarà ancora Elmas a completare il reparto di centrocampo insieme a Lobotka, con Anguissa e Gilmour ancora indisponibili.

Buone notizie invece sul fronte recuperi: per la Coppa Italia saranno a disposizione Politano e Mazzocchi, rientrati dagli infortuni, a rafforzare le opzioni offensive del Napoli. La decisione definitiva su McTominay sarà presa dallo staff medico nelle prossime ore, con il tecnico pronto a gestire al meglio le forze in vista degli impegni ravvicinati.