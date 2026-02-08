Giovani Forza Italia: "Cancelliamo noi le scritte contro Manfredi" Succoio: "Esiste un altro modo di stare nello spazio pubblico"

“Andremo personalmente a Bagnoli per cancellare la scritta offensiva e intimidatoria comparsa contro il sindaco di Napoli nel corso del corteo contro i lavori legati all'America's Cup. È un gesto semplice, ma necessario, per ribadire che l'odio e l'offesa non hanno nulla a che vedere con la politica”. Lo dichiara Gianfranco Succoio, segretario regionale dei Giovani di Forza Italia in Campania, commentando l’episodio registrato durante la manifestazione.

Secondo Succoio, il confronto politico deve restare sempre civile e fondato sulle idee. “Quando si supera questo limite e si scivola nell'insulto o nell'intimidazione – aggiunge – non si colpisce qualcuno, ma si impoverisce la politica e si avvelena il clima della città”.

Il segretario dei giovani azzurri sottolinea inoltre la responsabilità della nuova generazione di militanti: “Come Giovani di Forza Italia sentiamo il dovere di dimostrare che esiste un altro modo di stare nello spazio pubblico, fatto di rispetto, partecipazione e presenza concreta nei territori. I giovani devono essere protagonisti di una politica che costruisce, non che divide”.