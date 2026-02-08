Carcere minorile Nisida, microcellulare scoperto in una cella La denuncia del Sappe:

«Una brillante operazione della Polizia Penitenziaria in servizio nell'Istituto penale per minorenni di Nisida ha consentito, nella mattinata di ieri, il ritrovamento di un micro telefono cellulare completo di scheda sim, nascosto all'interno di un pacchetto di sigarette in una cella dell'istituto». Lo rende noto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce di Sabatino De Rosa, Vice coordinatore regionale del Sappe della Campania per la Giustizia Minorile.

«Il ragazzo al quale è stato sequestrato il dispositivo non sarebbe nuovo a simili condotte - racconta il sindacalista - già in una recente attività di perquisizione, infatti, allo stesso uomo era stato trovato un altro telefono cellulare. Alla luce della reiterazione di tali comportamenti - evidenzia De Rosa - chiediamo che la direzione dell'Ipm di Nisida valuti ogni iniziativa utile per l'allontanamento del ragazzo dall'istituto, al fine di lanciare un chiaro monito a tutti i detenuti e riaffermare il rispetto delle regole. È ormai evidente che il programma rieducativo decantato dalla catena di comando mostri forti criticità, tanto che anche il reparto dei semiliberi sembra aver perso la propria funzione».