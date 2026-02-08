Napoli, municipalità collinare: appello per la potatura degli alberi Al palo anche le operazioni di piantumazione di nuove essenze

“ Nonostante la stagione invernale sia oramai inoltrata, allo stato, l’operazione di potatura degli alberi nelle strade del Vomero è ferma al palo - sottolinea Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Questa operazione, notoriamente, va eseguita proprio nel periodo invernale, prima che comincino a fiorire le gemme e che spuntino nuovi rametti, pure al fine di riequilibrare alberi che potrebbero risultare sbilanciati o che oscillano molto in caso di vento forte, con i rischi conseguenti. In questi casi proprio durante le operazioni di potatura si procede con operazioni mirate tese ad alleggerire la chioma dal lato dove l’albero pende e, se l’oscillazione è notevole, l’albero può anche essere ridotto in altezza ".

“ Bisogna al riguardo tenere conto del fatto che i rami di diversi platani secolari, segnatamente nei tratti pedonalizzati di via Scarlatti e di via Luca Giordano, privi della necessaria potatura, arrivano oramai fino ai piani alti degli edifici spingendosi verso le finestre e i balconi delle abitazioni – puntualizza Capodanno -. Inoltre per alcune di queste essenze, attaccate da malattie quali il cancro rosa o afflitte dalle famigerate “cimici del platano“, si è dovuto procedere all’eliminazione “.

“ L’arrivo della primavera, laddove non si provvedesse per tempo, potrebbe aggravare questo stato di cose, amplificando le problematiche, già più volte segnalate negli anni passati – afferma Capodanno -. Per evitare ciò, occorrono interventi non ulteriormente procrastinabili, attraverso un’opportuna potatura, prestando le necessarie cure alle piante che risultassero affette da eventuali patologie e provvedendo a piantare nuove essenze arboree nelle numerose fonti vuote o con la sola ceppaia “.

" Va altresì segnalato che anche le operazione di piantumazione di nuovi alberi nelle fonti da tempo vuote si è fermate - sottolinea Capodanno -. Al momento sono davvero poche le alberature ripiantumate a fronte delle tante abbattute o morte, con centinaia di formelle che, nell'ambito della municipalità collinare, che comprende i territori del Vomero e dell'Arenella, sono allo stato vuote, molte delle quali peraltro cementate o ancora con ceppaie ".

Sulle questioni sollevate Capodanno sollecita gli uffici comunali competenti. che fanno capo all'assessore al verde Santagada, a mettere in campo valide iniziative tese ad accelerare le operazioni sia di potatura che di ripiantumazione delle nuova alberature, rendendo nel contempo noto il cronoprogramma degli interventi previsti al riguardo nelle strade e nelle piazze della municipalità collinare.