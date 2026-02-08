Manca l'impianto antincendio, stop a una discoteca a Sant'Antimo Denunciato il titolare

Violazione della normativa sulla prevenzione degli incendi. E' questo il reato contestato al titolare di una discoteca di Sant'Antimo, durante un'ispezione dei Carabinieri della compagnia di Giugliano, del NIL e personale dell'ASL Napoli 2 Nord. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il locale era privo di un impianto antincendio al piano superiore. Assente anche una figura deputata e istruita sulle normative anticendio. Rilevate alcune difformità catastali e anomali sulla normativa sanitaria e HACCP. Nessun lavoratore in nero dei 26 controllati. Tutti i clienti sono stati fatti uscire prima della fine della serata. Sospesa l'attività.