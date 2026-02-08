"Perdona loro perché non sanno": Lucca segna e manda messaggi social Il centravanti su Instagram dopo il gol, inutile, segnato al Leeds

“Forgive them, for they do not know” ovvero "Perdona loro, perché non sanno". È il messaggio pubblicato da Lorenzo Lucca sul suo profilo Instagram, una citazione biblica, subito dopo il gol segnato con la maglia del Nottingham Forest nella sfida contro il Leeds. Un bel gol di testa, inutile però visto che il Nottingham ha perso 3 a 1 contro il Leeds. La citazione infatti correda la foto del colpo di testa vincente

Un post ambiguo, che lascia spazio all'interpretazione: Può trattarsi di un messaggio rivolto alla tifoseria o all’ambiente del Napoli, dove l’attaccante ha vissuto sei mesi tutt’altro che positivi? Se così fosse, scomodando la Bibbia per un gol inutile, si confermerebbero quei limiti soprattutto caratteriali che hanno inciso sull'esperienza napoletana, dove il bottino è stato magro, un gol in Serie A e uno in Coppa Italia più un'espulsione rimediata in Champions per un brutto gesto all'arbitro.