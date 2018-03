Il mercato contadino di Coldiretti arriva al Caramanico Domani il taglio del nastro per campagna amica

Da domani i gazebo gialli di Campagna Amica coloreranno il noto mercato napoletano del Caramanico a Poggioreale. Lo annuncia Coldiretti Campania che per l’occasione ha voluto una forte presenza di agricoltori da tutta la regione.

Saranno circa cinquanta le imprese agricole in vendita diretta, che rappresenteranno uno spaccato del meglio della produzione agroalimentare campana. I consumatori potranno acquistare direttamente dai contadini prodotti freschi e trasformati, dall’ortofrutta ai formaggi, dai vini all’olio extravergine, dal miele al prodotti da forno con farina 100% italiana. Una festa dedicata anche ai prodotti di stagione, con fragole e asparagi a dare colore alla primavera. Il Venerdì Santo sarà l’occasione per la spesa di Pasqua a chilometro zero e aprirà il calendario dei venerdì di Campagna Amica al Caramanico.

L’iniziativa di Coldiretti nasce in collaborazione con il Comune di Napoli, che intende valorizzare i luoghi di aggregazione creando una osmosi tra la città e la campagna.

Il mercato di Campagna Amica aprirà alle ore 8 per chiudere alle ore 13. Il taglio del nastro è previsto alle ore 9.30. Oltre al presidente regionale Gennarino Masiello e al direttore Salvatore Loffreda, saranno presenti l’assessore al Lavoro e alle Attività produttive Enrico Panini, il presidente della IV Municipalità Gianpiero Perrella, il presidente della Commissione consiliare Attività produttive Vincenzo Solombrino. È stato invitato a visitare il mercato di Campagna Amica il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, compatibilmente con gli impegni istituzionali in Consiglio Comunale.