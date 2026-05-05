Pozzuoli, guida sicura: 32 violazioni al codice della strada

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli di Pozzuoli, con il supporto della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dei militari della stazione carabinieri di Pozzuoli e della guardia di finanza, con il supporto del personale della polizia locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli e Bacoli.
Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 344 persone, di cui 52 con precedenti di polizia, controllato 119 veicoli e contestato 32 violazioni del codice della strada; inoltre 5 persone sono state sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale, nonché sequestrati circa 9 grammi di hashish.
Infine, un giovane è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre un secondo è stato denunciato per porto oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico.