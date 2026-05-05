Pozzuoli, guida sicura: 32 violazioni al codice della strada Controlli interforze sul territorio da parte delle forze dell'ordine

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli di Pozzuoli, con il supporto della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dei militari della stazione carabinieri di Pozzuoli e della guardia di finanza, con il supporto del personale della polizia locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli e Bacoli.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 344 persone, di cui 52 con precedenti di polizia, controllato 119 veicoli e contestato 32 violazioni del codice della strada; inoltre 5 persone sono state sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale, nonché sequestrati circa 9 grammi di hashish.

Infine, un giovane è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre un secondo è stato denunciato per porto oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico.