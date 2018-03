Manovre salvavita: approvata legge di civiltà Il testo, è stato votato all’unanimità in Regione

“Sono molto soddisfatta per l’approvazione oggi nella seduta del Consiglio regionale di una legge, di cui sono firmataria, che promuove la formazione dei cittadini della Campania sull’importanza e sull’applicazione delle tecniche salvavita, sensibilizzando ognuno di noi a diffondere conoscenza per innescare una rete virtuosa di soggetti in grado di intervenire tempestivamente”.

Così dichiara la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio a margine dell’approvazione all’unanimità della proposta di legge “Diffusione delle tecniche salvavita e dei concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione delle vie aeree e la rianimazione cardiopolmonare”.

Il provvedimento promuove la massima diffusione delle tecniche salvavita in ambiente extra-ospedaliero, attraverso percorsi formativi e informativi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree, di rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore semiautomatico (Dae) e delle tecniche di primo soccorso, rivolti al maggior numero di persone.Coinvolte nell’attività di sensibilizzazione anche le scuole.

“L’esigenza di diffondere le manovre di disostruzione, a partire da quelle pediatriche – continua D’Amelio – nasce dall’evidenza dei dati statistici che ci dicono che in Italia ogni anno cinquanta bambini a settimana perdono la vita per soffocamento dovuto all’ingerimento di corpi estranei. Anche in seguito a incontri con associazioni da tempo impegnate nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto a questo tema – conclude -, abbiamo presentato questa legge di civiltà che contribuisce a tutelare il diritto alla salute e va incontro alle preoccupazioni dei genitori dei nostri piccoli concittadini”.