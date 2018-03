Una task force per i problemi dell’autismo in Campania Settimana santa all’insegna della programmazione per Ugl Campania

È stato un Giovedì santo all’insegna della programmazione quello della Ugl Campania, il sindacato di traversa nuova marina che si appresta a celebrare la giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, una ricorrenza che quest’anno cadrà in concomitanza con le festività pasquali.

“Sin dalla mia elezione ci siamo dati l’obbiettivo di trovare una soluzione alle tante necessità che in tema di autismo investono il nostro territorio” ha detto il segretario regionale Gaetano Panico ad una platea di convenuti. "Abbiamo messo in piedi una task force formata da luminari della materia, nell’intento di portare ai tavoli regionali il progetto -massimo sistema inclusivo per l’autismo - un sistema già adottato in altre aree del paese."

"Non si tratta del solito libro dei sogni, ma di un piano di interventi sostenibili anche per le casse della nostra regione. La concomitanza con le sacre festività ci ha dato la forza di ingranare una marcia in più - ha chiosato il responsabile regionale per le politiche per la disabilita Luciano Gentile - per quanto ci riguarda quest’anno la Pasqua sarà vissuta all’insegna della concretezza."