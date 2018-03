Auto blu regione, Borrelli: "rottamare o regalare" La Campania è tra le Regioni dove ci sono più auto blu ma poche sono quelle usate

“Ho chiesto spiegazioni sulla denuncia del Corriere del Mezzogiorno in merito al gran numero di auto di rappresentanza in dotazione alla Giunta regionale e, siccome è emerso che tra l'altro molte di quelle auto sono vecchie e non sono utilizzate, ho chiesto che si provveda alla rottamazione di quelle ormai inservibili e alla donazione, per fini sociali, di quelle che, invece, possono essere ancora usate”.

Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale “non è possibile che si continui a leggere che la Campania è tra le Regioni dove ci sono più auto blu quando poi quelle realmente usate sono molte meno di quelle riportate negli studi e nei censimenti fatti a livello nazionale”.

“Alcune auto di servizio vanno tenute, per una questione di sicurezza e per garantire al meglio lo svolgimento dei compiti istituzionali, ma un numero così elevato è francamente inaccettabile ed è l’eredità di precedenti Amministrazioni” ha concluso Borrelli per il quale “per le attività della Giunta e degli uffici, ne basta anche meno della metà”