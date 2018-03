Aggressioni alle guardie mediche: scatta il piano di sicurezza Il consiglio regionale approva una mozione a favore dei presidi continuità assistenziale

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto dal Vice Presidente vicario Tommaso Casillo, ha approvato all’unanimità due Mozioni.

La prima, presentatadalla consigliera Flora Beneduce (FI), insieme con il capogruppo di FI Armando Cesaro, in materia di “Accordo economico e commerciale globale tra Unione Europea e Canada (CETA), così come modificata a seguito delle proposte emendative dei consiglieri Bruna Fiola (Pd) e Michele Cammarano (M5S), impegna il Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca a formulare un atto di indirizzo per sensibilizzare il Governo centrale a differire l’iter di ratifica legislativo dell’Accordo al fine di verificarne la fattibilità in termini di garanzie delle produzioni, delle produzioni di qualità, della salute dei cittadini e del rispetto dell’ambiente.

“Il principale effetto del Ceta, entrato in vigore il 21 settembre scorso, – ha spiegato Beneduce - è l’eliminazione di gran parte delle tariffe doganali tra UE e Canada e ciò sta alimentando il falso ‘Made in Italy’ dei prodotti agroalimentari, aprendo una strada pericolosa e dannosa che compromette i marchi storici dei prodotti italiani e campani”.

La seconda, proposta anch’essa dalla consigliera Beneduce, sostenuta dal vice presidente Ermanno Russo (FI), e condivisa dal capogruppo del Pd Mario Casillo, che ne ha proposto una modifica, impegna il Presidente della Giunta regionale a fornire ai direttori generali delle Asl per la predisposizione della mappatura e localizzazione dei presidi di continuità assistenziale “al fine di elaborare un piano per la sicurezza per medici e personale sanitario delle ex guardie mediche che, quotidianamente, sono vittime di episodi di violenze, fisiche e verbali, che riguardano soprattutto le donne”.

Rinviata al prossimo consiglio l’approvazione della mozione in materia di “trasporto pubblico marittimo – tutela lavoratori delle imprese di navigazione”, presentata dalla consigliera Maria Grazia Di Scala (FI), sulla quale sono intervenuti il Presidente della IV Commissione, Luca Cascone (De Luca Presidente), e il capogruppo di Campania Libera, Psi,Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per condividerne l’obiettivo e la necessità di alcune modifiche,

In conclusione della seduta, il consigliere Luigi Cirillo (M5S) ha sollecitato il consiglio all’elezione del garante dei disabili, anch’essa iscritta all’ordine del giorno della seduta. La consigliera Ciarambino ha evidenziato che, anche stavolta, non si procede alle nomine di competenza del consiglio facendo trascorrere i termini per questi importanti adempimenti.

“Il garante dei disabili deve essere la priorità del prossimo consiglio, dato che ieri la seduta è terminata”- ha detto il consigliere Stefano Graziano (Pd), che della proposta di legge istitutiva del garante dei disabili, approvata all’unanimità dal consiglio regionale, è stato primo firmatario.