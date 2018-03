L'ex base Nato di Bagnoli apre alla città Le associazioni campane si mobilitano per la festa di primavera

Decine e decine di delegati di altrettante Associazioni, attive nella città di Napoli e in Campania: davvero tante le energie positive che hanno risposto “presente” all’appello di Patrizia Stasi, Presidente della Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia, partecipando al primo incontro organizzativo in vista della grande manifestazione in programma a Bagnoli il 5 ed il 6 maggio prossimi.

Una due giorni durante la quale il Parco della Conoscenza e del Tempo Libero (ex Base Nato di Bagnoli) si aprirà al territorio per la Festa di Primavera. Parte dunque con i migliori auspici questo nuovo “step” che si preannuncia significativo e importante per la Fondazione Banco di Napoli, per la città di Napoli e non solo.

Bagnoli, da tutti considerata strategica per la rinascita di un intero territorio, con la Festa della primavera dà un segnale forte che non a caso viene dal mondo delle associazioni da sempre in prima linea nei quartieri di Napoli e dintorni dove il disagio giovanile è più marcato che altrove.

La scossa per Bagnoli arriva dalla FBNAI e maggio già si annuncia come il mese della riconquista di un pezzo di città di straordinaria bellezza da parte dei cittadini.