Trapianti pediatrici Monaldi: l'appello urgente di Borrelli. Serve sforzo per trovare soluzione condivisa e maggiore chiarezza dai vertici dell’ospedale

“C'è bisogno di uno sforzo per riportare serenità tra i pazienti e il personale medico del Monaldi e dare risposte ai genitori dei bambini trapiantati che hanno diritto ad avere un’assistenza adeguata alle loro condizioni di salute”.

A lanciare l’appello il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, per il quale “su questa vicenda c’è la piena disponibilità da parte della maggioranza dei Consiglieri regionali a trovare una soluzione come dimostra anche la presidente della Commissione trasparenza, Valeria Ciarambino, che sta cercando una via condivisa”.

“I vertici del Monaldi e dell’Azienda sanitaria dei Colli non possono non tener conto delle indicazioni che stanno arrivando dal Consiglio regionale che ha pronto anche un ordine del giorno condiviso da maggioranza e opposizioni sul tema” ha aggiunto Borrelli per il quale “bisogna mettere in campo tutti gli sforzi possibili per trovare una soluzione che parte dalla necessità di una maggiore chiarezza sulla vicenda”.