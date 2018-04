Stazione spaziale cinese: Campania, ipotesi caduta frammenti Le raccomandazioni della protezione civile, le previsioni

di Siep

Nelle ultime ore brillerà come la stella Vega. Fino alla fine sarà impossibile sapere se e dove i suoi frammenti cadranno sulla Terra. L'Italia dall'Emilia in giù rientra comunque fra le zone "non escluse".

Tiangong 1 in caduta libera, in rotta di collisione con la Terra. Slitta l'orario di previsione dell'impatto a 34 minuti dopo ora italiana. La corsa di Tiangong 1 verso la Terra è stata rallentata anche dall'attività del Sole, che in questo momento, spiegano i tecnici, è «molto tranquilla». Ma restano le fasce di incertezza, che potrebbero ritoccare l'orario reale facendo slittarein avanti o anticipare l'arrivo. Nel caso raggiungesse l'Italia, ad esempio, l'impatto avverrebbe più tardi, tra le 4.25 e le 9.32. Cambia anche la mappa di città e regioni che, nel caso, potrebbero essere toccate dalla discesa incontrollata della stazione spaziale cinese (Palazzo celeste, tradotto il nome in italiano).

Insomma, il satellite sta ruzzolando facendo slittare traiettorie e orari di impatto.

La Tiangong1 è una sorta di cilindro lungo 10,5 metri, ha un diametro di circa tre metri e due pannelli solari delle dimensioni di sette metri per tre; al momento del lancio pesava otto tonnellate e mezzo e ha ancora a bordo 3,5 quintali di propellente. Non è fra i veicoli spaziali più grandi, rispetto ad altri che in passato hanno subito lo stesso destino; se di sicuro nell'impatto con l'atmosfera andrà in pezzi, è possibile che alcuni frammenti possano arrivare a terra, ad esempio quelli costruiti con materiali più robusti come il titanio.

Le previsioni sono comunque soggette a continui aggiornamenti. La probabilità che uno o più frammenti colpiscano l'Italia sono dello 0,2%. Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna le regioni potenzialmente interessate.

«Ci conforta il periodo temporale di passaggio sul territorio. Essendo in orari notturni, è molto più semplice stare in casa», sottolinea Borrelli con riferimento ai potenziali rischi per i cittadini. Il consiglio, in caso di caduta proprio sull'Italia, è di mettersi al riparo ai piani più bassi degli edifici e di non toccare i frammenti, che «possono contenere idrazina - ricorda il capo della Protezione civile -, una molecola propellente di origine chimica che serviva ad alimentare il satellite».

Gli aggiornamenti sono continui, una cosa è certa: visto che la collisione se accadesse potrebbe avvenire di notte è meglio per i cittadini che comunque, sono più in casa che fuori.