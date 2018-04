Zes, Marrazzo: "Così si completa il piano di sviluppo" Una grossa opportunità per la Campania

“Con l’approvazione da parte della giunta regionale del piano di sviluppo per le Zone economiche Speciali si completa un percorso per il rilancio dell’economia campana fatto di tappe determinanti. In questi anni, come presidente della Commissione ‘Attività Produttive’, sono state infatti messe in campo azioni per favorire lo sviluppo di territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale attraverso la designazione di aree di di crisi semplici e complesse. La Regione Campania dà in questo modo un serio impulso allo sviluppo”.

Così il consigliere Pd Nicola Marrazzo sull’approvazione del Piano di sviluppo strategico della Zona Economica Speciale (Zes).

“La Campania è la prima Regione in Italia che punterà ad agevolazioni fiscali e semplificazione burocratica per molte aziende del territorio.

ra le aree interessate ci saranno gli agglomerati industriale di Acerra, Casoria, Frattamaggiore e Caivano. Sono aree che nell’ultimo decennio hanno subito i danni più ingenti della crisi economica e per questo siamo certi che tali misure diano impulso necessario per il rilancio di investimenti, aziende e occupazione in Campania”, ha concluso Marrazzo.