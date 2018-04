Turismo, Russillo: serve semplificazione amministrativa I presidenti dei distretti turistici Alta Irpinia e Atargatis: creare rete tra eccellenze

«Oggi abbiamo bisogno soprattutto di semplificazione amministrativa. Non tutte le procedure necessarie sono partite, ma ci troviamo di fronte a un buon periodo per il turismo. Pertanto, questa dei distretti turistici è una grande opportunità da sfruttare».

Lo ha detto Felice Russillo, presidente distretto turistico Alta Irpinia, a margine della presentazione dei distretti turistici della Campania alla Borsa Mediterranea del Turismo 2018.

«C’è anche una grande differenza rispetto al passato – aggiunge –: che consiste in una maggiore attenzione per le aree poco valorizzate. Il distretto turistico, in quest'ottica, è uno strumento importante per far conoscere queste zone».

Della stessa opinione anche Antonella Giglio, presidente del distretto turistico Atargatis e consigliere delegato Confapi turismo Campania: «In Campania ci sono ventiquattro distretti turistici sui 50 che sono stati creati su tutto il territorio nazionale: è un grande successo e una grande responsabilità per noi».

«Il momento è decisivo, visto anche che l’industria turismo sta diventando una percentuale di Pil importante per la regione e per il mercato del lavoro – ha concluso –. Mettere a sistema i distretti, creare un network delle eccellenze locali è una sfida che può davvero imprimere una svolta ai ritmi di crescita del territorio».