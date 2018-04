Città metropolitana, Pd Campania: serve confronto "No decisioni dei singoli"

"La redistribuzione delle deleghe in Città metropolitana da parte di de Magistris e la conseguente posizione del Partito democratico sono questioni che meritano il dovuto approfondimento e non possono essere affrontate ed esaurite con prese di posizione dei singoli. Siamo un partito, una comunità, con delle regole e degli organismi che vanno rispettati.

Auspichiamo, dunque, che al più presto si avvi un confronto per assumere le decisioni più opportune nell'interesse dei cittadini e per dare dignità al ruolo che dovrà assumere il Pd in Città metropolitana.

Un percorso che è ancora più necessario in virtù della gestione fallimentare del Comune da parte del sindaco di Napoli". E' quanto si afferma in una nota della segreteria regionale del Pd Campania.