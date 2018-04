Restringimento della carreggiata in direzione Villa Literno Lo comunica l'Anas

Anas comunica che per l’esecuzione di alcune attività di manutenzione non prorogabili – lungo la strada statale 7/bis “di Terra di Lavoro” è attivo il restringimento della carreggiata stradale, in direzione di Villa Literno, tra il km 29,200 ed il km 29,700, nel territorio comunale di Caivano, in provincia di Napoli.

Il provvedimento sarà in vigore fino al prossimo 21 aprile.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vige il limite di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

