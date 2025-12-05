Nasconde droga in casa: scoperto e arrestato dalla polizia L'intervento della polizia a San Giovanni a Teduccio a Napoli

La polizia ha arrestato un 20enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, con il supporto delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove, grazie al fiuto del cane antidroga, hanno rinvenuto circa 220 grammi di hashish nonché diverso materiale per il confezionamento della droga.