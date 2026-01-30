Napoli: al Vomero è sempre emergenza buche e avvallamenti Tante le vittime dei dissesti stradali che devono ricorrere alle cure dei sanitari

A Napoli, segnatamente nel quartiere collinare del Vomero, continua a tenere banco la situazione disastrosa delle strade cittadine con dissesti che ogni anno mietono tantissime vittime.

Danni incalcolabili per la società civile ma anche per le già disastrate casse del Comune. Denaro che potrebbe essere più proficuamente investito per il risanamento delle arterie interessate, invece che per il risarcimento dei danni ai malcapitati. Intanto sul social network facebook, tiene banco il gruppo dal titolo significativo: "Buche partenopee, vedi Napoli e poi…cadi", gruppo fondato dal presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione, Gennaro Capodanno, che sta riscuotendo notevoli consensi, con oltre 2.700 iscritti.

Tantissime le segnalazioni di buche e di avvallamenti presenti in numerose strade e piazze della Città. Un contributo, anche fotografico, messo a disposizione di quanti interessati.

"Questo gruppo - spiega Capodanno nella presentazione - nasce con il precipuo scopo di segnalare alle autorità competenti, con foto e racconti, i dissesti e le buche presenti sulle carreggiate e sui marciapiedi delle strade napoletane, che, in molti casi, sono datate. Numerosi i passanti vittime dei dissesti sui marciapiedi. Altrettanto folta la pattuglia degli automobilisti e, principalmente, dei motociclisti vittime di buche e voragini sulle carreggiate. Quando va bene a risentirne è la colonna vertebrale, per i continui sbalzi determinati dalle precarie condizioni di molte strade.

Intanto continuano ad arrivare segnalazioni di nuove buche e nuove voragini che si aprono sui marciapiedi e sulle carreggiate delle strade – sottolinea Capodanno -. Il problema non è più dilazionabile – afferma Capodanno –. Bisogna subito porre rimedio a questa preoccupante situazione che riguarda innanzitutto la sicurezza e l'incolumità delle persone ma anche i danni causati agli autoveicoli, costretti a transitare su strade i cui dissesti si ripercuotono sulle parti meccaniche con conseguenze immaginabili".

Capodanno al riguardo sollecita, ancora una volta, l'intervento degli uffici competenti dell'amministrazione comunale, che fanno capo all'assessore alle strade, Cosenza, affinché vengono messe in atto tutte le iniziative tese ad eliminare le tante buche e gli avvallamenti presenti lungo le strade.