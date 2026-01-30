Juve Stabia, ecco Ricciardi in prestito dal Cosenza. Ruggero allo Spezia

"É l’occasione che stavo aspettando, sono carico e motivato"

juve stabia ecco ricciardi in prestito dal cosenza ruggero allo spezia

Foto: ufficio stampa S.S. Juve Stabia 1907

Castellammare di Stabia.  

La Juve Stabia ha ufficializzato l'accordo con il Cosenza per l'arrivo in prestito di Manuel Ricciardi fino al 30 giugno prossimo. "Sono contento di essere qui. É l’occasione che stavo aspettando, sono carico e motivato per questa nuova avventura e non vedo l’ora di iniziare, forza Juve Stabia": ha dichiarato Ricciardi ai canali ufficiali del club di Castellammare. L'esterno ha scelto la maglia numero 2 per l'avventura in gialloblu. Nelle scorse ore la Juve Stabia ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Marco Ruggero allo Spezia.

Il percorso in carriera

"Nato a Roma il 17 aprile 2000, Ricciardi è cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, prima di esordire tra i professionisti con il Fano nella stagione 2019/2020, totalizzando 7 presenze. Nel 2020/2021 si trasferisce al Legnago, con cui colleziona complessivamente 69 presenze, realizzando 2 reti e 2 assist. Nella stagione 2021/2022 passa all’Avellino, dove rimane per due anni totalizzando 63 presenze, 4 gol e 7 assist. Nell’annata 2023/2024 approda al Cosenza, debuttando in Serie B e scendendo in campo 32 volte, con 4 reti e 1 assist all’attivo. Nella prima parte della stagione in corso, sempre con il Cosenza ma in Serie C-girone C, ha disputato 20 gare, mettendo a referto 7 gol e 3 assist".

Ultime Notizie