Juve Stabia, ecco Ricciardi in prestito dal Cosenza. Ruggero allo Spezia "É l’occasione che stavo aspettando, sono carico e motivato"

La Juve Stabia ha ufficializzato l'accordo con il Cosenza per l'arrivo in prestito di Manuel Ricciardi fino al 30 giugno prossimo. "Sono contento di essere qui. É l’occasione che stavo aspettando, sono carico e motivato per questa nuova avventura e non vedo l’ora di iniziare, forza Juve Stabia": ha dichiarato Ricciardi ai canali ufficiali del club di Castellammare. L'esterno ha scelto la maglia numero 2 per l'avventura in gialloblu. Nelle scorse ore la Juve Stabia ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Marco Ruggero allo Spezia.

Il percorso in carriera

"Nato a Roma il 17 aprile 2000, Ricciardi è cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, prima di esordire tra i professionisti con il Fano nella stagione 2019/2020, totalizzando 7 presenze. Nel 2020/2021 si trasferisce al Legnago, con cui colleziona complessivamente 69 presenze, realizzando 2 reti e 2 assist. Nella stagione 2021/2022 passa all’Avellino, dove rimane per due anni totalizzando 63 presenze, 4 gol e 7 assist. Nell’annata 2023/2024 approda al Cosenza, debuttando in Serie B e scendendo in campo 32 volte, con 4 reti e 1 assist all’attivo. Nella prima parte della stagione in corso, sempre con il Cosenza ma in Serie C-girone C, ha disputato 20 gare, mettendo a referto 7 gol e 3 assist".