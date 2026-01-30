Terra dei fuochi: attestati di formazione alle polizie locali La consegna da parte del prefetto di Bari e del sindaco Manfredi

Si è tenuta oggi presso la Sala Cinese della Reggia di Portici la cerimonia di consegna degli attestati di formazione del corso "Misure di contrasto al fenomeno Terra dei Fuochi", organizzato dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli. Presenti anche il Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella e il Prefetto di Caserta Lucia Volpe, insieme ai più alti rappresentanti delle forze dell'ordine impegnati nel contrasto al fenomeno della Terra dei Fuochi.

I NUMERI DELLA FORMAZIONE

Il corso ha formato complessivamente 229 operatori: 82 nel 2024 e 147 nel 2025, tra Polizie locali, Uffici Ambiente, Esercito e Forze di Polizia. La formazione è stata curata dalla Polizia Metropolitana di Napoli, guidata dal Comandante Lucia Rea, con il concorso di formatori esperti.

COMUNI PARTECIPANTI

Lungo l’elenco dei comuni partecipanti: Napoli, Acerra, Afragola, Bacoli, Caivano, Casavatore, Casoria, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Gragnano, Grumo Nevano, Melito di Napoli, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pompei, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, Saviano, San Giuseppe Vesuviano, Scisciano, Terzigno, Torre del Greco, Tufino. Per la Provincia di Caserta hanno partecipato: Caserta, Capodrise, Casal di Principe, Cellole, San Marcellino, San Tammaro. Ha partecipato anche la Provincia di Benevento e l’Esercito Italiano - Raggruppamento Campania Strade Sicure.

LE DICHIARAZIONI

Il Prefetto Michele di Bari ha elogiato la formazione delle polizie locali, che proseguirà nei prossimi anni grazie al reperimento di nuove risorse pubbliche, fondamentale nella prevenzione di molti reati: “Nei due anni i risultati sono stati incrementati del 45% grazie alle operazioni interforze. Il nuovo modello prevede, infatti, azioni flessibili e continuative, con una Control Room interforze attiva 7 giorni su 7 presso il CUFA dei Carabinieri Forestali, dove tutte le forze di polizia collaborano con GEA, ISPRA e Regione Campania. Oggi pomeriggio avremo un incontro in Prefettura per approvare il piano di azione conseguente agli adempimenti della sentenza CEDU".

Il Sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi ha sottolineato che: "La gestione dei rifiuti e degli sversamenti illegali richiede competenze specializzate e un’azione congiunta. Abbiamo superato la crisi rifiuti grazie a una filiera di impianti funzionante e la raccolta differenziata è in costante crescita. Tuttavia, permangono fenomeni di illegalità nelle zone di confine tra i comuni. Per questo abbiamo potenziato il meccanismo di intervento rapido per lo smaltimento dei depositi illegali, con sostegno economico da parte dello Stato e della Regione, per evitare che piccoli sversamenti quotidiani possano trasformarsi in situazioni di grande degrado”. Poi ha aggiunto: “I sindaci non devono essere lasciati soli, ecco perché la strategia interistituzionale messa in campo è la vera soluzione che sta dando risultati concreti."

Alla cerimonia erano presenti anche Giuseppe Cirillo, Vicesindaco Metropolitano e Sindaco di Cardito, insieme a numerosi sindaci dell'area metropolitana, il Presidente della Provincia di Caserta Anacleto Colombiano, il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il consigliere regionale Giorgio Zinno.

In sala anche Nunzio Fragliasso, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, Antonio Ricci procuratore aggiunto della Procura di Napoli, su delega del procuratore Nicola Gratteri, Francesco Todisco presidente facente funzioni del Tribunale di Napoli Nord, e i più alti rappresentanti delle forze dell'ordine impegnati nel contrasto al fenomeno della Terra dei Fuochi. Tra gli altri: il Generale di Divisione Francesco Gargaro Comandante della Legione Carabinieri Campania, il Generale di Brigata Biagio Storniolo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, il Comandante regionale della Guardia di Finanza in Campania Generale di Divisione Alessandro Barbera, il Generale di Brigata Carmine Virno Comando provinciale Guardia di Finanza, il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Alfredo Carosella, Vicario del Questore di Napoli, il Colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, Raggruppamento “Campania” Esercito Italiano - Operazione “Strade Sicure”.

La cerimonia è stata allietata anche da un quartetto di studenti dell’indirizzo musicale del liceo “Severi” di Castellammare.