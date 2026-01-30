Napoli, emergenza abitativa: il Comune attiva contributi fondo regionale Al via dal 2 marzo le domande, ecco chi può farne richiesta e come



Emergenza Abitativa: il Comune di Napoli attiva i contributi del Fondo Regionale

Al via dal 2 marzo le domande per il sostegno alla locazione e alle sistemazioni temporanee. Procedura a sportello fino a esaurimento risorse.



E’ stato pubblicato l’avviso per l’erogazione dei contributi previsti dal Fondo Regionale di Contrasto all'Emergenza Abitativa. L’iniziativa, in attuazione delle delibere regionali del 2025, mira a fornire un supporto concreto ai nuclei familiari che vivono condizioni di grave disagio abitativo o necessità di sgombero immediato.

Le risorse saranno assegnate tramite una procedura a sportello: le istanze verranno valutate in ordine cronologico di presentazione fino al 31 dicembre 2026, salvo esaurimento anticipato dei fondi.

Le due misure di sostegno

L’avviso prevede due diverse tipologie di intervento per i residenti:

MISURA 1: Contributo per nuclei familiari in condizione di grave e permanente disagio abitativo.

MISURA 2: Contributo per la sistemazione temporanea e immediata di nuclei che devono abbandonare il proprio alloggio (pubblico o privato) a causa di provvedimenti di sgombero, pericolo strutturale o cause di forza maggiore.

Modalità e tempi di presentazione

Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 2 marzo.

Per supportare la cittadinanza nella comprensione dei requisiti e della documentazione necessaria, il Comune ha predisposto canali di chiarimento specifici.



L'elenco completo degli indirizzi delle PUA e i modelli di domanda sono consultabili sul portale istituzionale del Comune di Napoli.

