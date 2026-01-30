Restyling Largo Maradona: ecco come diventerà Il progetto ai Quartieri Spagnoli

Dopo l'approvazione in giunta ecco come diventerà uno dei luoghi di Napoli più noti al mondo. Non solo un intervento conservativo, ma una vera e propria rigenerazione urbana che mira a trasformare il "Santuario Laico" dei Quartieri Spagnoli in un luogo di aggregazione moderno, aperto alla città e al turismo internazionale. E' il progetto di Restyling per Largo Maradona ideato e curato da Giuseppe Klain.

Un progetto pubblico - privato per la valorizzazione di un luogo iconico meta di migliaia di visitatori.

L'intervento in particolare prevede la riqualificazione dello Spazio Urbano: trasforma l’area antistante il murale in una piazza strutturata con un intervento che punta alla creazione di un museo diffuso a cielo aperto per “coniugare decoro urbano e identità popolare”.

Viene proposta, inoltre, visione in cui l'iconografia storica di Diego Armando Maradona convive con elementi architettonici contemporanei.

Il restyling, così come concepito da Klein, punta altresì a rendere il sito un hub culturale attraverso installazioni multimediali e soluzioni di design per connettere virtualmente Largo Maradona con i fan di tutto il mondo.

Giuseppe Klain: Largo Maradona è memoria collettiva

“Il progetto GK10 nasce dal rispetto profondo per un luogo che non è solo spazio urbano, ma memoria collettiva”, afferma Giuseppe Klain, ideatore e curatore del progetto.

