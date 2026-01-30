Restyling Largo Maradona: ecco come diventerà

Dopo l'approvazione in giunta ecco come diventerà uno dei luoghi di Napoli più noti al mondo. Non solo un intervento conservativo, ma una vera e propria rigenerazione urbana che mira a trasformare il "Santuario Laico" dei Quartieri Spagnoli in un luogo di aggregazione moderno, aperto alla città e al turismo internazionale. E' il progetto di Restyling per Largo Maradona ideato e curato da Giuseppe Klain.
Un progetto pubblico - privato per la valorizzazione di un luogo iconico meta di migliaia di visitatori.
L'intervento in particolare prevede la riqualificazione dello Spazio Urbano: trasforma l’area antistante il murale in una piazza strutturata con un intervento che punta alla creazione di un museo diffuso a cielo aperto per “coniugare decoro urbano e identità popolare”.
Viene proposta, inoltre, visione in cui l'iconografia storica di Diego Armando Maradona convive con elementi architettonici contemporanei.
Il restyling, così come concepito da Klein, punta altresì a rendere il sito un hub culturale attraverso installazioni multimediali e soluzioni di design per connettere virtualmente Largo Maradona con i fan di tutto il mondo.
Giuseppe Klain: Largo Maradona è memoria collettiva
“Il progetto GK10 nasce dal rispetto profondo per un luogo che non è solo spazio urbano, ma memoria collettiva”, afferma Giuseppe Klain, ideatore e curatore del progetto.