Napoli, Manfredi: Largo Maradona diventa spazio pubblico attrezzato "Diamo ordine e decoro a uno dei luoghi simbolo dei Quartieri Spagnoli"

“A noi piace la politica dei fatti concreti”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi che annuncia l'impegno per uno dei luoghi più noti di Napoli. Meta di turisti provenienti da tutto il mondo, in tantissimi ogni giorno di recano ai Quartieri Spagnoli per ammirare il grande murales dedicato a Maradona.

“Largo Maradona diventa uno spazio pubblico attrezzato”, annuncia il primo cittadino che spiega: “Dopo il sopralluogo e il confronto con i commercianti e i residenti, diamo ordine e decoro a uno dei luoghi simbolo dei Quartieri Spagnoli divenuta straordinaria meta turistica.

Un’area oggi privata sarà riqualificata e resa accessibile a tutti, con nuova pavimentazione, arredi urbani, illuminazione e spazi di socialità”.

Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli

“Un intervento – conclude il sindaco Gaetano Manfredi - che migliora la vivibilità del quartiere e valorizza una meta visitata ogni giorno da cittadini, turisti e tifosi da tutto il mondo. Napoli continua a crescere così: ascoltando, progettando, restituendo spazi alla comunità”.