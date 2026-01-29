San Giorgio a Cremano: sequestrato kit per furti Vengono in trasferta e i carabinieri li fermano dopo un inseguimento

A San Giorgio a Cremano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per evasione, resistenza e porto abusivo di armi e strumenti per lo scasso un 30enne di Poggioreale e denunciato un 20enne di Scampia, incensurato.



Sono le 7.30 quando i carabinieri intimano l’alt alla fiat panda con i due a bordo. L’auto non si ferma e parte l’inseguimento che porterà la gazzella e la panda fino a Portici. Lì, lo pneumatico dell’utilitaria si forma e i due che scappano sono costretti a fermarsi.

Il 20enne si ferma ma l’altro è già sottoposto alla detenzione domiciliare nel suo appartamento a Poggioreale e tenta di fuggire ma i carabinieri lo bloccano.

Nelle sue tasche un coltello a serramanico mentre addosso porta con sé un decodificatore di centraline elettroniche per auto. Nella panda una smerigliatrice a batterie, una mazzola ed altri arnesi per lo scasso.

L’arrestato è in attesa di giudizio.