IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Esempi ed eccezioni Il calcio italiano rimesta il fondo di un barile che è da tempo scadente e adulterato...

Le cose accadute nella 29esima di questo campionato testimoniano quello che già sapevamo: il calcio italiano rimesta il fondo di un barile che è da tempo scadente e adulterato. Non c'è niente che si salvi: Federazione, Lega, AIA e società calcistiche. Perfino, molti addetti ai lavori si sono lasciati travolgere da questo vezzo (o forse sarebbe meglio dire obbligo) alla mediocrità. Si discetta di questo o di quel calciatore che ha cambiato le sorti di una squadra o di una partita, di questo e di quell'errore arbitrale, quando è lo spettacolo, la sua bellezza e la sua etica, che sono venute meno. Esempi ce ne sono a iosa, eccezioni pochissime. Una edita queste pagine.