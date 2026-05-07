Revocato il divieto di balneazione per lungomare Caracciolo Dopo le verifiche dell' Arpa sulla qualità delle acque

Revocato il divieto di balneazione nell’area marino-costiera del Lungomare Caracciolo. Il sindaco di Gaetano Manfredi ha firmato il provvedimento dopo l’esito favorevole delle nuove analisi effettuate dall’Arpac sui campioni d’acqua prelevati martedì scorso.

Il precedente divieto era stato disposto nei giorni scorsi a seguito dei controlli che avevano evidenziato valori microbiologici superiori ai limiti consentiti. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il superamento sarebbe stato determinato da fattori contingenti e temporanei.

Le nuove verifiche effettuate dall’Arpac hanno invece certificato il rientro dei parametri nei limiti previsti dalla normativa vigente, consentendo così la revoca del provvedimento e il ritorno alla piena balneabilità dello specchio d’acqua antistante il Lungomare Caracciolo.

La decisione rappresenta un segnale positivo in vista dell’avvio della stagione balneare, in una delle aree più frequentate del litorale cittadino da residenti e turisti.