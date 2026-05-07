Conte al FOQUS incontra i bambini del Santobono Pausilipon Foto e sorrisi per i bambini del Santobono Pausilipon: grande sorpresa di mister Conte

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, nella serata di ieri ha incontrato i bambini del Santobono Pausilipon presso la Fondazione FOQUS nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Una splendida serata con numerosi ospiti per la presentazione del documentario "Risonanze" di Jacopo Genuardi. Un progetto nato dall'idea di Valentina Lavazza per regalare un'esperienza unica ai bambini del reparto oncologico del Santobono.

Protagonista della serata la cantante Giorgia, che, sul palco con i bambini, ha intonato "Di Sole e d'Azzurro".

Foto e sorrisi per Antonio Conte con i bambini del Santobono

Il docufilm "Risonanze" racconta il percorso di sei bambini dell’Ospedale Pausilipon che hanno scoperto nella musica un punto di contatto e di forza. Una passione che ha preso vita a partire da un percorso di guarigione attraverso laboratori musicali guidati da Pietro Morello e Aka7even.

Antonio Conte ha preso parte alla serata regalando un sorriso ai bambini, concedendo loro tantissime foto.