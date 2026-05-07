De Laurentiis cittadino onorario di Napoli? Simeone: "Meritato" l consigliere Nino Simeone sostiene la cittadinanza onoraria per il patron del Napoli Calcio

Una svolta istituzionale che mette al centro l'onestà intellettuale e il prestigio internazionale della città. Nino Simeone, Consigliere Comunale di Napoli e Capogruppo di "Fico Presidente" in Consiglio Regionale, ha espresso ufficialmente il proprio sostegno al conferimento della cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli. Una presa di posizione che non passa inosservata, visto il trascorso di accesi confronti tra il consigliere e il patron azzurro, specialmente sul fronte della gestione dei beni pubblici.

Oltre il conflitto: l'autonomia del Comune e lo Stadio Maradona

Per anni, Simeone è stato uno dei principali difensori dell'autonomia di Palazzo San Giacomo nella gestione dello Stadio Diego Armando Maradona. Le sue battaglie politiche sono state spesso in netto contrasto con le richieste della società sportiva, puntando sulla tutela del patrimonio collettivo e sulla governance democratica dell'impianto. "Le mie posizioni sono state spesso diametralmente opposte rispetto alle scelte del presidente De Laurentiis," ha ammesso apertamente Simeone. "Ho sempre sostenuto che il patrimonio pubblico debba restare sotto la tutela delle istituzioni, senza arretramenti."

I meriti sportivi e il prestigio internazionale

Tuttavia, secondo il consigliere, la maturità istituzionale impone di saper distinguere il confronto politico dai risultati concreti ottenuti sul campo e non solo. Sotto la gestione De Laurentiis, la SSC Napoli è tornata stabilmente ai vertici del calcio europeo, culminando con la storica vittoria del terzo scudetto e una solidità finanziaria esemplare. Questi successi hanno generato un indotto fondamentale per la città: un rinnovato senso di appartenenza per i cittadini, promozione turistica e una Una continuità societaria che garantisce futuro e stabilità.

La proposta di cittadinanza onoraria non viene dunque vista come un premio personale, ma come il riconoscimento di un contributo significativo alla valorizzazione di Napoli nel mondo. "La forza delle istituzioni si misura nella capacità di riconoscere il valore dei risultati raggiunti nell’interesse della collettività," ha concluso Simeone. In questo senso, il riconoscimento a De Laurentiis diventa un simbolo di come, nonostante le divergenze sulla gestione delle infrastrutture, il successo della squadra e la crescita della città siano obiettivi comuni che superano ogni dialettica politica.