Adl scherza su Malagò: "Da romanista porterà qualcosa in più al Centro Sud" L'intervento al Villagio della Salute

Una battuta, pronunciata con il tono leggero dell’occasione, ma destinata inevitabilmente a far discutere. A margine dell’inaugurazione del Villaggio della Salute della Race for the Cure al Circo Massimo, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato con ironia la possibile candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio.

“La Roma deve stare tranquilla, se Malagò dovesse diventare presidente della Federcalcio, da romanista, farà in modo che il calcio porti anche qualcosa di più dal centro al Sud”, ha detto De Laurentiis sorridendo davanti ai cronisti.

Poco prima, il fondatore di Komen Italia, Riccardo Masetti, lo aveva accolto con una battuta altrettanto scherzosa: “Se fossi stato presidente della Roma saremmo stati più contenti”.

Il numero uno azzurro ha quindi replicato nel suo stile, mescolando ironia calcistica e riferimenti agli equilibri territoriali del pallone italiano. Un intervento pronunciato in un contesto dedicato alla prevenzione e alla solidarietà, ma che non è passato inosservato tra tifosi e addetti ai lavori.

La presenza di De Laurentiis all’evento conferma ancora una volta il legame del club partenopeo con iniziative sociali e benefiche di rilievo nazionale.