Leguminosa Off: tre appuntamenti tra storia, terra e sapori per scoprire Napoli Tre itinerari per scoprire Napoli oltre le mura antiche: tutte le info su Leguminosa Off

Tre camminate lente attraverso i percorsi storici di Napoli, tre legumi Presidio Slow Food, tre degustazioni curate dai produttori. Prende forma, nei sabato di maggio, Leguminosa Off – Camminare con Gusto, il ciclo di camminate urbane sostenuto e promosso dall'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli con Slow Food Campania, pensato come un laboratorio di camminata lenta che porta i partecipanti a scoprire la città attraverso un binomio inedito: il passo e il palato.

L'Ass. Armato: «Racconta Napoli nella sua autenticità»

«Con Leguminosa Off – Camminare con Gusto invitiamo cittadini e visitatori a scoprire Napoli con uno sguardo nuovo, attraverso percorsi che uniscono storia, paesaggio e biodiversità. Valorizziamo quartieri ricchi di identità ma fuori dai circuiti turistici più battuti, promuovendo un modo di viaggiare più consapevole e rispettoso. È un progetto che racconta la nostra città nella sua autenticità, passo dopo passo e sapore dopo sapore», afferma l'assessora al Turismo e alla Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato.

Il progetto propone percorsi alternativi che partono dalle mura greche e si spingono verso la collina di Capodimonte, il Rione Sanità, il Borgo dei Vergini, Via Foria — territori di straordinaria bellezza e identità, ancora poco frequentati dai flussi turistici convenzionali. Non itinerari di evasione, ma percorsi di senso: ogni camminata è associata a un legume Presidio Slow Food, simbolo di biodiversità e memoria contadina, e si chiude con una degustazione tecnica e narrativa che mette in dialogo la terra, il racconto e la cucina.

Il programma di Leguminosa Off

La programmazione di Leguminosa Off propone i seguenti incontri e percorsi:

9 maggio, ore 11:00 Appuntamento Mura Greche di Piazza Calenda | Il primo appuntamento prende avvio tra le mura greche del Trianon, nel cuore antico di Forcella, per esplorare il rapporto ancestrale tra la città e i suoi confini originari. Il legume protagonista è il Pisello Centogiorni del Vesuvio Presidio Slow Food, che i Cuochi dell'Alleanza trasformeranno in un piatto da degustare al termine dell'itinerario.

| Il primo appuntamento prende avvio tra le mura greche del Trianon, nel cuore antico di Forcella, per esplorare il rapporto ancestrale tra la città e i suoi confini originari. Il legume protagonista è il Pisello Centogiorni del Vesuvio Presidio Slow Food, che i Cuochi dell'Alleanza trasformeranno in un piatto da degustare al termine dell'itinerario. 16 maggio, ore 16:30 Appuntamento Porta Grande, Capodimonte | La seconda tappa parte da Porta Grande del Real Bosco di Capodimonte e scende lungo le pendenze panoramiche del Moiariello verso Via Foria, in un percorso che tiene insieme la visione ampia della collina e la vivacità dei quartieri bassi. Il Fagiolo Dente di Morto Presidio Slow Food sarà il protagonista della degustazione finale. Interverrà Prof Michele Scognamiglio - Biochimico e nutrizionista

| La seconda tappa parte da Porta Grande del Real Bosco di Capodimonte e scende lungo le pendenze panoramiche del Moiariello verso Via Foria, in un percorso che tiene insieme la visione ampia della collina e la vivacità dei quartieri bassi. Il Fagiolo Dente di Morto Presidio Slow Food sarà il protagonista della degustazione finale. Interverrà Prof Michele Scognamiglio - Biochimico e nutrizionista 23 maggio, ore 16:30 Appuntamento Porta San Gennaro | Il terzo percorso attraversa l'espansione extra moenia, da Porta San Gennaro fino al Borgo dei Vergini, concludendosi nell'atmosfera raccolta del Refettorio dei Vincenziani. Il legume in scena è il Cece di Teano Presidio Slow Food.

Ogni itinerario è aperto a un massimo di 50 partecipanti con prenotazione obbligatoria su evenbrite