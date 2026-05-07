Verso Napoli - Bologna: il test casalingo contro la Scafatese finisce 2 a 2 Ha giocato anche capitan Di Lorenzo. Spezzone di allenamento per Vergara

Giornata di allenamento congiunto per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno contro la Scafatese Calcio, formazione neopromossa in Serie C guidata da Giovanni Ferraro.

La sfida è terminata 2-2, con gli ospiti capaci addirittura di portarsi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Calzone e Maggio. Gli azzurri hanno poi riequilibrato il punteggio con Giovane nel finale di primo tempo e con un’autorete nella ripresa.

Un test che, al di là del risultato, aveva soprattutto l’obiettivo di fornire indicazioni ad Antonio Conte sul piano della condizione atletica, degli automatismi e del recupero degli uomini reduci da problemi fisici.

Tra i segnali più attesi c’erano quelli di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro era tornato tra i convocati a Como dopo quasi cento giorni di stop per la distorsione al ginocchio rimediata contro la Fiorentina, senza però scendere in campo. Nell’allenamento congiunto di oggi, invece, Di Lorenzo ha dato risposte incoraggianti e potrebbe tornare a disposizione anche per la sfida di lunedì sera contro il Bologna, sebbene difficilmente dal primo minuto.

Indicazioni positive anche per Antonio Vergara, che ha disputato uno spezzone di gara contro la Scafatese e punta a rientrare nelle rotazioni in questo finale di stagione.

Contro il Bologna, però, il clima sarà completamente diverso. Al Napoli serviranno tre punti per conquistare la certezza matematica della qualificazione in UEFA Champions League e iniziare a programmare il futuro con qualche settimana di anticipo.