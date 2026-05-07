"12 cartoline da Napoli" al Trianon Viviani: musica, tradizione e poesia Spettacolo scritto e diretto da Gino Aveta. In scena la voce di Francesca Curti Giardina

Un racconto in musica per celebrare l’anima più autentica della città. Sabato 9 maggio 2026 alle ore 21.00, al Teatro Trianon Viviani, va in scena “Dodici cartoline da Napoli”, spettacolo scritto e diretto da Gino Aveta.

Un viaggio musicale tra i colori del cielo e del mare, tra profumi, suoni ed emozioni, che restituisce il volto di una Napoli eterna, simbolo di un’identità viva e resistente nel tempo. Dodici “cartoline” cantate e narrate compongono un percorso suggestivo che attraversa storia, cultura e sentimento.

In scena la voce di Francesca Curti Giardina, accompagnata dalla chitarra del M° Andrea Sensale che percorrerà un viaggio musicale e teatrale affiancata da Renato De Rienzo al quale è affidata la narrazione e il ricordo dei grandi Direttori d’Orchestra, creando un dialogo continuo tra musica e parole. Dodici canzoni, dodici Maestri, direttori d’orchestra della Canzone napoletana da Giuseppe Anepeta a Gianfranco Lombardi, da Roberto De Simone a Gianni Aterrano e tanti altri.

Lo spettacolo propone una Napoli a tutto tondo: da quella notturna e sentimentale della grande canzone classica – con autori come Edoardo Nicolardi, Ernesto De Curtis, Mario Pasquale Costa, Salvatore Di Giacomo e Ferdinando Russo – alla città amata dai grandi della letteratura europea, fino alla dimensione più popolare dei vicoli, dove sacro e profano si fondono, raccontata da Libero Bovio, Enrico Cannio e Claudio Mattone. Appuntamento il 9 maggio alle 21 al Teatro Trianon Viviani.