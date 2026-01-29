Infrastrutture. Ferrante: viabilità campana al centro nelle aree interne Ecco alcune novità importanti

"Come Mit stiamo lavorando attivamente per lo sviluppo infrastrutturale della Campania e in particolare delle aree interne.

Gli interventi relativi alle opere viarie commissariate Ss268 del Vesuvio, Ss212 della Val Fortore e Ss369 Appulo-Fortorina registrano nuovi passi in avanti, dimostrando quanto sia alta l’attenzione sul sistema dei trasporti campano".

Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante che oggi, presso il Ministero, ha incontrato il Commissario straordinario Nicola Montesano.

“In particolare - aggiunge - è stata avviata la progettazione esecutiva della Ss268, nel tratto tra gli svincoli di Cercola e Somma Vesuviana, per la quale abbiamo già destinato 15 milioni di euro, con l’obiettivo di inserire la realizzazione dell’opera nel prossimo Contratto di programma Mit - Anas.

Sono poi in corso i lavori relativi al primo lotto, primo stralcio della Ss212, riguardante la variante all’abitato di San Marco dei Cavoti, mentre procede l’iter del secondo lotto, variante di San Bartolomeo in Galdo, con la chiusura della Valutazione di Impatto Ambientale prevista nelle prossime settimane e il Progetto di fattibilità tecnico-economica che si prevede sarà concluso entro giugno 2026.

Anche per la Ss369, infrastruttura fondamentale per il collegamento con la Puglia, contiamo che la chiusura della Via avvenga a breve e che il PFTE sia approvato a giugno di quest’anno. Stiamo realizzando un grande piano di investimenti volti a modernizzare le arterie viarie della Campania, invertendo la rotta rispetto all’immobilismo del passato.

Continueremo a lavorare per monitorare l’avanzamento degli interventi e velocizzarne il completamento, rafforzando - conclude Ferrante - il sistema infrastrutturale regionale, strategico per la crescita del tessuto economico e sociale della Campania e dell’intero Sud”.

