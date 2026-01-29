Napoli: prefetto rafforza vigilanza dopo furti di bancomat Oggetto di un comitato in programma domani

In relazione ai furti perpetrati nella scorsa notte ai danni delle agenzie della Banca di Credito Popolare e del Monte dei Paschi di Siena, ubicate rispettivamente nei comuni di Giugliano in Campania e di Nola, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l'immediata intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia. La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nei territori comunali di Giugliano in Campania e di Nola, nonche' le ulteriori misure di prevenzione e contrasto da adottare, saranno oggetto di approfondimento nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato presso il Palazzo di Governo per domani, venerdi' 30 gennaio, alle ore 9:30, al quale parteciperanno anche i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Napoli Nord e Nola