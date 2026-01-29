In relazione ai furti perpetrati nella scorsa notte ai danni delle agenzie della Banca di Credito Popolare e del Monte dei Paschi di Siena, ubicate rispettivamente nei comuni di Giugliano in Campania e di Nola, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l'immediata intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia. La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nei territori comunali di Giugliano in Campania e di Nola, nonche' le ulteriori misure di prevenzione e contrasto da adottare, saranno oggetto di approfondimento nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato presso il Palazzo di Governo per domani, venerdi' 30 gennaio, alle ore 9:30, al quale parteciperanno anche i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Napoli Nord e Nola
Napoli: prefetto rafforza vigilanza dopo furti di bancomat
Oggetto di un comitato in programma domani
Giugliano in Campania.