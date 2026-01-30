Napoli: il report da Castelvolturno in vista della Fiorentina Seduta mattutina con lavoro tecnico tattico per la gara di domani

Meno uno a Napoli-Fiorentina. Archiviata a fatica la notte europea di mercoledì, per gli azzurri è già tempo di tornare a pensare al campionato. La squadra di Antonio Conte si è allenata questa mattina al SSC Napoli Training Center di Castel Volturno alla vigilia della sfida contro i viola, in programma domani alle ore 18 allo stadio Maradona.

Seduta mattutina per il gruppo, impegnato inizialmente in una fase di attivazione muscolare, seguita da un lavoro tecnico-tattico mirato alla preparazione della gara. Tempi strettissimi, come spesso accade nelle settimane che intrecciano impegni europei e Serie A, e che lo stesso Conte aveva criticato apertamente nella conferenza stampa post gara di Champions contro il Chelsea. Il tecnico non aveva nascosto il proprio malumore per un calendario che, a suo avviso, non tutela né la qualità del gioco né la tenuta fisica dei calciatori.

E il Napoli, anche questa volta, si presenta all’appuntamento con diverse difficoltà. Gli azzurri devono infatti fare i conti con i soliti problemi legati agli infortuni, che continuano a ridurre le rotazioni a disposizione dell’allenatore. Assenze pesanti che costringono Conte a gestire con attenzione uomini e minutaggi, soprattutto in una fase della stagione in cui il ritmo resta altissimo.

La sfida contro la Fiorentina arriva dunque in un momento delicato, con pochissimo tempo per recuperare energie fisiche e mentali dopo l’impegno europeo. Ma il campionato non aspetta: al Maradona serviranno concentrazione, solidità e la capacità di stringere i denti, per non perdere terreno in classifica e trasformare la fatica accumulata in ulteriore spinta agonistica.