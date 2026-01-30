Palazzo crollato a Casoria, la Regione rafforza i controlli contro gli sciacalli L'assessore Zabatta: task force per evitare assalti alle abitazioni degli sfollati

"In una situazione di emergenza come quella che sta interessando Casoria, la priorità assoluta è la tutela delle persone e delle loro abitazioni. Per questo la Regione Campania ha disposto un presidio costante dei volontari della Protezione civile regionale nelle aree colpite dal crollo, a supporto dei cittadini e delle autorità competenti, anche per contrastare episodi di sciacallaggio ai danni delle case evacuate": a dirlo Fiorella Zabatta, assessora regionale alla Protezione Civile, Tutela degli animali, Biodiversità, Pesca e Acquacoltura, Forestazione, Sport e Politiche giovanili.

Palazzo Santa Lucia in campo per evitare gli assalti di malviventi senza scrupoli alle famiglie che già vivono una condizioni di difficoltà per aver dovuto abbandonare le proprie case.

"I volontari sono impegnati a supportare attività di presidio e vigilanza civica delle aree interessate, con il compito di segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali situazioni sospette o comportamenti illeciti, in stretto raccordo con le autorità di pubblica sicurezza - spiega l'assessore Zabatta -. La Regione Campania, attraverso il sistema di Protezione civile, è operativa sin dalle prime ore dell’emergenza in coordinamento con la Prefettura di Napoli, il Comune di Casoria e tutti i soggetti istituzionali competenti, per garantire assistenza agli sfollati, presidio delle aree interessate e supporto operativo nelle more delle verifiche tecniche sugli edifici e sul sottosuolo. La riunione che si è svolta in Prefettura conferma l’importanza di un coordinamento istituzionale costante per affrontare in modo efficace emergenze complesse come questa e garantire condizioni di sicurezza e legalità a una comunità già duramente provata", le parole della giunta regionale.