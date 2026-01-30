Via Nuova Bagnoli: ripristinata la circolazione stradale

Dopo l’intervento di somma urgenza per uno approfondimento

via nuova bagnoli ripristinata la circolazione stradale
Napoli.  

È’ stata riaperta al transito veicolare via Nuova Bagnoli, all’altezza del civico 598, a seguito del completamento dei lavori di ripristino della sede stradale.  

La dinamica dell'intervento


"La criticità era stata segnalata nella giornata di ieri, 29 gennaio - ricordano dal Comune - a causa della formazione di uno sprofondamento nel manto stradale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i tecnici del Servizio Strade, la Polizia Locale, la Protezione Civile, e i Vigili del Fuoco.  
Per garantire la massima sicurezza, sono state effettuate verifiche approfondite da parte di ABC Napoli: per il controllo dei manufatti idrici e fognari.  
Italgas Reti S.p.A e per la verifica degli impianti di distribuzione del gas.  
Gli accertamenti hanno dato esito negativo, escludendo anomalie o danni agli impianti degli Enti Gestori presenti nell'area". 


Lavori eseguiti e viabilità


Il Servizio di Pronto Intervento Urbano di Napoli Servizi S.p.A. ha lavorato ininterrottamente per risolvere l'emergenza.

"Dalle ore 19:00 di oggi, 30 gennaio 2026, è stata autorizzata la riapertura della strada nei due sensi di marcia".

