Via Nuova Bagnoli: ripristinata la circolazione stradale Dopo l’intervento di somma urgenza per uno approfondimento

È’ stata riaperta al transito veicolare via Nuova Bagnoli, all’altezza del civico 598, a seguito del completamento dei lavori di ripristino della sede stradale.



La dinamica dell'intervento



"La criticità era stata segnalata nella giornata di ieri, 29 gennaio - ricordano dal Comune - a causa della formazione di uno sprofondamento nel manto stradale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i tecnici del Servizio Strade, la Polizia Locale, la Protezione Civile, e i Vigili del Fuoco.

Per garantire la massima sicurezza, sono state effettuate verifiche approfondite da parte di ABC Napoli: per il controllo dei manufatti idrici e fognari.

Italgas Reti S.p.A e per la verifica degli impianti di distribuzione del gas.

Gli accertamenti hanno dato esito negativo, escludendo anomalie o danni agli impianti degli Enti Gestori presenti nell'area".



Lavori eseguiti e viabilità



Il Servizio di Pronto Intervento Urbano di Napoli Servizi S.p.A. ha lavorato ininterrottamente per risolvere l'emergenza.



"Dalle ore 19:00 di oggi, 30 gennaio 2026, è stata autorizzata la riapertura della strada nei due sensi di marcia".