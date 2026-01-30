Si sente male dopo aver assunto droga: 20enne muore in casa dell'amico

La Polizia indaga per ricostruire l'accaduto

si sente male dopo aver assunto droga 20enne muore in casa dell amico
Napoli.  

Potrebbe essere legata all'assunzione di droga la tragedia avvenuta in un'abitazione al quartiere Pianura di Napoli. Un 20enne è morto in casa dell'amico dove si trovava.

Il fatto è avvenuto nelle scorse: scattato l'allarme, sul posto soo intervenuti i sanitari del 118. I medici, tuttavia, non sono riusciti a salvare il giovane.

Sul luogo della tragedia anche gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura. La Polizia ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto, ora al vaglio della Procura partenopea.

Ultime Notizie