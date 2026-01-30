Si sente male dopo aver assunto droga: 20enne muore in casa dell'amico

Potrebbe essere legata all'assunzione di droga la tragedia avvenuta in un'abitazione al quartiere Pianura di Napoli. Un 20enne è morto in casa dell'amico dove si trovava.
Il fatto è avvenuto nelle scorse: scattato l'allarme, sul posto soo intervenuti i sanitari del 118. I medici, tuttavia, non sono riusciti a salvare il giovane.
Sul luogo della tragedia anche gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura. La Polizia ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto, ora al vaglio della Procura partenopea.