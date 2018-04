Universiadi, approvato il piano di interventi A Benevento saranno svolti interventi allo stadio Ciro Vigorito, così come ad Avellino nello stadi

di Siep

Un piano di interventi che riassetterà strutture e servizi. Una rivoluzione da 256 milioni di euro, scandita da una serie di interventi su stadi, palestre e infrastrutture che dovranno accogliere le Universiadi.

Il commissario straordinario per le Universiadi di Napoli 2019, Luisa Latella, ha firmato il decreto con il quale viene approvato il piano interventi per la realizzazione della manifestazione. Gli interventi «sono volti, oltre che alla progettazione e realizzazione dei lavori sugli impianti, anche all'acquisizione di servizi e beni connessi alla manifestazione». Il decreto firmato dal commissario straordinario è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che ai Ministeri dei Beni culturali e delle Infrastrutture. Il piano degli interventi prevede un costo complessivo di oltre 256 milioni di euro, tra i 127,1 milioni di euro del piano infrastrutturale e i 129,7 milioni di euro del piano servizi. Gran parte degli interventi riguarda impianti siti nel comune di Napoli, su tutti lo stadio San Paolo, che ospiterà le gare di atletica e per il quale si provvederà alla sistemazione della pista (2,2 milioni di euro, durata prevista dei lavori 1 anno), alla riqualificazione degli impianti e all'installazione dell'impianto audio.



Tra gli altri impianti cittadini sui quali saranno svolti interventi infrastrutturali spiccano il Palavesuvio (ginnastica artistica e ritmica), la piscina Felice Scandone (sport acquatici), Palabarbuto (basket), il Virgiliano Park (allenamenti), il Circolo Tennis Club (tennis) e gli stadi Caduti di Brema, Ascarelli, Albricci e San Pietro a Patierno (allenamenti). Previsti interventi anche per la sistemazione degli stadi Romeo Menti di Castellammare di Stabia, Giraud di Torre Annunziata, Liguori di Torre del Greco e Moccia di Afragola. Per quanto riguarda le altre province, a Salerno saranno svolti interventi allo stadio Arechi mentre a Cava dè Tirreni sarà risistemato lo stadio Lamberti. In entrambi gli impianti si svolgeranno alcune partite del torneo di calcio.



A Caserta si interverrà sullo stadio Pinto, sullo stadio del Nuoto e anche nella Reggia di Caserta, dove si svolgeranno le finali del torneo di tiro con l'arco. A Benevento saranno svolti interventi allo stadio Ciro Vigorito, così come ad Avellino nello stadio Partenio. Interventi infrastrutturali per 2,5 milioni di euro, da ultimare entro il 30 aprile 2019, saranno svolti nell'area del porto di Napoli per l'allestimento del villaggio degli atleti.Inserito nel Piano interventi anche il Piano servizi che, tra cerimonie, spese per attrezzature, uffici, volontari, servizi medici, broadcasting, trasporti e sistemazioni alberghiere, prevede un costo complessivo di 129,7 milioni di euro.